كل ما تريد معرفته عن "ارتعاش اليد" في سطور

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة ( webteb )

هل تعاني من رجفة في يديك ؟ هل تتسبب لك بالحرج ؟ هل تلاحظ بأنها دائمة أم أنها مؤقتة عندما تكون متوتراً مثلاً ؟ اليوم سنجيب على كل أسئلتك باختصار في هذا الموضوع .

رجفة اليد والتي تدعى بالرعاش (Tremor) حالة صحية شائعة قد يكون سببها أحد التالي :

1- رعاشٌ مجهول السبب (Essential Tremor)

هو أكثر الأسباب الشائعة والتي ينتج عنها رعشة اليد، والإصابة بهذا الرعاش قد تكون وراثية

الرعاش المجهول السبب لا يعد حالة صحية خطيرة، ويمكن تقليلها بلابتعاد عن المحفزات ومن بينها:

التوتر

التعب

تناول الكثير من الكافيين.

لعلاج الارتعاش أحيانا الجراحة قد تكون خياراً لبعض المصابين، إذ يقوم الأطباء خلالها بتنشيط الدماغ عن طريق زراعة جهاز صغير في الدماغ للسيطرة على الرعاش.

2- مرض باركنسون

الرعاش قد يكون مؤشراً مبكراً للإصابة بمرض باركنسون، الذي يصيب حوالي 10 ملايين شخصاً حول العالم. بالطبع لا يصاب جميع مرضى باركنسون بالرعاش ولكن في المراحل المبكرة من المرض قد تظهر رجفة بسيطة في اليدين أو القدمين أو حتى الأصابع.

3- التصلب اللويحي

الإصابة بهذا المرض تستهدف الجهاز المناعي والدماغ والأعصاب والحبل الشوكي الأمر الذي قد ينتج عنه رعشة في اليدين أو القدمين. الرعشة التي تمييز هذا المرض هو بظهورها حتى أثناء حركة المصاب، أي على العكس من مرض باركنسون.

هل هي مرض؟

لا تعني الرعشة في اليدين بأنك مصاب بمرض ما بشكل قطعي، بل قد تكون ناتجة عن درة فعل معينة اتجاه:

تناول بعض أنواع الأدوية نقص فيتامين B12 التوتر: انخفاض مستوى السكر في الدم فرط نشاط الغدة الدرقية تضرر الأعصاب

العلاج

للإسف إن كانت رجفة اليدين ناتجة عن الرعاشٌ مجهول السبب فمن غير الممكن أن يتم علاجها، ولكن قد يصف لك الطبيب بعد العلاجات التي تقلل من الأعراض المرتبطة بالمرض.

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