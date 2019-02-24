كشفٌ جديد يدحض مسألة علاج الشيخوخة بـ"الدم"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنّه "ليس هناك أي إثبات علمي عن فائدة نقل بلازما الدم من متطوع شاب إلى شخص مسنّ، لعلاج أو تخفيف أعراض معينة تتعلق بمرض الشيخوخة".

وحالياً، فإنّ الإدارة تدرس مسألة اتخاذ تدابير مضادة للشركات التي تعمد إلى ستغلال المرضى وتعرضهم للخطر من خلال اعتماد طريقة نقل البلازما إليهم، والتي لم تثبت أمانها.

وفي العام 2016، أعلنت شركة "Ambrosia" عن "خطة لدراسة تأثير البلازما المأخوذة من الشباب ونقلها إلى أشخاص أعمارهم 35 سنة وأكثر"، مشيرة إلى أن "عدد المشتركين في التجربة بلغ 600 متطوع، يدفع كل منهم 8 آلاف دولار".

الجدير ذكره ان هذه الطريقة استندت إلى نتائج دراسة أجريت على الفئران، حيث تم الجمع بين نظم الدورة الدموية للحيوانات الشابة والمسنة.

مصدر الصورة: The Telegraph

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