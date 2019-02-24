التوت الأزرق يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة حديثة أن التوت الأزرق يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة كينغز كوليدغ أن استهلاك 200 غرام من التوت البري في اليوم لمدة شهر يؤدي إلى تحسين وظيفة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم لدى الأصحاء.

وأشارت الدراسة إلى أن التوت يمكن أن يكون بفاعلية حبوب ضغط الدم التي يحددها الطبيب، بسبب مادة كيميائية سحرية تعطيه لونه الأزرق تسمى الأنثوسيانين.

وحلل الباحثون آثار شرب عصير التوت على ٤٠ شخصا كل يوم لمدة شهر واحد، وكانت النتائج مذهلة في غضون ساعتين فقط.

وذكروا أن التوت يحتوي على مركبات فينولية أخرى بكميات أقل مثل البروسيانيدنز والفلافونول والأحماض الفينولية، تعد مصدرًا غنيًا بالألياف والفيتامينات والمعادن.

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