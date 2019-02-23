دراسة تحدز.. الأطعمة المقلية قد تقتلكم.. إليكم الأكثر ضرراً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (time)

الحديث عن أضرار الطعام المقلي ليس جديداً ، لكن دراسة جديدة نُشرت في The BMJ تفصّل بالضبط كيف يؤثر تناول هذه الأطعمة على صحتنا مع مرور الوقت - ويوضح أي الأنواع قد تكون الأسوأ بالنسبة لك.

يقول الدكتور وي باو ، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة أيوا والذي شارك في إعداد الدراسة : "إن الناس يعرفون أن الطعام المقلي قد يكون له نتائج صحية ضارة ، ولكن هناك القليل من الأدلة العلمية لإثبات النتائج السلبية طويلة الأجل لتناول الأطعمة المقلية".. ويتابع "بشكل عام ، وجدنا أن ارتفاع استهلاك الطعام المقلي مرتبط بارتفاع معدلات الوفيات"

ودرس الباحثون حوالي 20 عامًا من البيانات لنحو 107000 امرأة مسنة في الولايات المتحدة ، تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عامًا.

البايانات تضمنت استبيانا مفصلا عن عادات السيدات الغذائية في التسعينيات. تم متابعة صحتهن من قبل الباحثين حتى عام 2017 ، وخلال ذلك الوقت توفي أكثر من 31500 سيدة منهن .

وبحسب الدراسة ، فإن اللواتي ذكرن في الاستبيان تناولهن وجبة واحدة على الأقل من الطعام المقلي في اليوم الواحد ،كن أكثر عرضة للموت المبكر .

وفصلت الدراسة أن 9320 حالة وفاة مرتبطة بالقلب و 8358 حالة وفاة بالسرطان و 13880 من أسباب أخرى.

أثر تناول الدجاج المقلي والسمك المقلي ارتبط بالموت المبكر أكثر من الأطعمة المقلية الأخرى مقارنة بالأطعمة المقلية الأخرى مثل البطاطا المقلية والمكسرات ورقائق التورتيلا والوجبات الخفيفة.

ويضيف باو : "ومع ذلك ، فإن هذا الاستنتاج (للأسف) لا يعفي البطاطس المقلية. إذ إن البحث درسها في مجموعة متنوعة من الأطعمة الأخرى ،و لم يكن الباحثون قادرين على دراسة كيفية تأثير البطاطا المقلية بشكل فردي على الصحة - ومن المحتمل أن تكون أخطارها محجوبة بأغذية صحية مماثلة في فئة "أخرى" ، مثل البسكويت أو اللفائف المقلية.

وربطت الأبحاث السابقة بين تناول البطاطس المقلية والإصابة بالسرطان وارتفاع خطر الوفاة المبكرة .

ومع ذلك ، يقول باو إن دراسته هي من بين أولى الدراسات التي تتناول كيف يؤثر تناول أي نوع من الأطعمة المقلية على خطر الوفاة بمرور الوقت.

وقد ربطت العديد من الدراسات الأخرى الأطعمة المقلية بالمشاكل الصحية ، بما في ذلك السمنة ، والسكري من النوع الثاني ، وأمراض القلب .

ويقدر الباحثون أن ما يقرب من 40٪ من الأمريكيين يتناولون الوجبات السريعة في أي يوم.

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