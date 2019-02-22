العقاقير منتهية الصلاحية قد تكون فعالة وآمنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

معظم الناس يتخلصون من الأدوية فور انتهاء صلاحيتها لاعتقادهم أنها قد تصبح مضرة أو غير فعالة بعد ذلك ، لكن دراسة جديدة كشفت أنه من الممكن أن تـَبقى الأدوية فعالة حتى لو انتهى موعد صلاحيتها لمدة طويلة ، وحتى إن لم تـُحفظ في درجة الحرارة المناسبة.

ان قمت يوما بأخد دواء انتهت مدة صلاحيته عن طريق الخطأ فلا داعي للخوف، فحسب الدراسات من الممكن أن تكون العقاقير آمنة وفعالة بعد سنوات من انتهاء صلاحيتها.

وقد اعتبر الباحثون في دورية وايلدرنيس آند إنفيرومنتال ميديسن أن هذا نبأ جيد للمناطق النائية من العالم والتي يصعب توفر الأدوية فيها ويكون الخيار الوحيد أحيانا هو الدواء منتهي الصلاحية.

وقالت قائدة فريق البحث الدكتورة إيما براون إن تاريخ الصلاحية على أي عبوة دواء يشير لآخر موعد تضمن فيه شركة الأدوية سلامة محتوى العقار عند تخزينه في الظروف الموصي بها وفي عبوة التغليف الأصلية.

وأضافت براون أن هذا التاريخ ليس بالضرورة الموعد الذي يصبح الدواء عنده غير فعال أو خطير وفي العديد من العقاقير قد تكون تلك الفترة أطول بكثير من الموعد المشار اليه للصلاحية وهو بين عامين وثلاثة أعوام.

واختبر الباحثون خمسة أنواع من العقاقير انقضى ما بين عام وأربعة أعوام على انتهاء صلاحيتها وقارنوا هذه الأدوية بعينات حديثة من نفس الأدوية لمعرفة مدى فاعلية وكفاءة المادة الفعالة بها.

وتبين أن جميع الأدوية المختبرة ما زالت فعالة نظريا. لكن الباحثين حذروا من أنهم لا يعرفون على وجه الدقة درجات الحرارة التي تعرضت لها هذه العقاقير.

المزيد: