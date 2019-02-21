50 نوع من الأغذية يمكنها أن تحافظ على مستقبل العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت دراسة حديثة، أنه من خلال الاهتمام بقائمة تحتوي على 50 نوعا من الغذاء أُطلق عليها اسم قائمة "أغذية المستقبل" , يمكن أن يسهم ذلك في تقليل التأثير السلبي لبعض من الأطعمة المعتادة على البيئة، كما يمكن أن يساعد في توفير الطعام ليكفي الزيادة المتوقعة في عدد السكان في العالم.

وتضم القائمة أنواعا معروفة لكنها لا تستهلك بشكل كبير مثل العدس، والحمص، والكرنب ، والجوز، وبذور الكتان، والكينوا. وتم اختيار هذه الأنواع بناء على القيمة الغذائية، والتأثير على البيئة، والطعم، ومدى قبولها لدى العملاء وسهولة الوصول إليها والسعر المتداول. كما أن إنتاجية بعضهم أعلى من أغذية مشابهة كثيرة منهم قابلة لمواجهة تحديات المناخ المتغيرة والظروف البيئية الصعبة، مما يعني إنهم قد لا يقدروا بثمن في ظل تزايد المناخ المتغير الذي يشهده العالم.

وطالبت الدراسة بضرورة العمل الجاد على تغيير النظام الغذائي العالمي من خلال الحرص على خلق حالة من التداخل بين نظام غذائي مستدام ونظام غذائي صحي، محذرة من أن الاستمرار على النمط الحالي في الإقبال على أنواع معينة من الغذاء وطرق تنميتها وإنتاجها عالمياً تؤدي إلى تدمير التربة، وتلويث الهواء، وتتسبب في إزالة الغابات، وهو ما ينذر بإختفاء المحاصيل الزراعية التي لن تزيد عن 60 محصول في حالة استمرار إزالة الغابات وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة.

نسبة إلى تقرير الكوكب الحي للصندوق العالمي للطبيعة (WWF) يذكر أن الحياة البرية تراجعت بنسبة 60% عالميًا في أقل من 50 عام، وذلك يرجع بشكل كبير إلى غذائنا. وبحلول 2050، من المتوقع زيادة سكان العالم إلى 10 مليار نسمة، مما يضع ضغط أكبر على البيئة ونمو الغذاء في العالم.

واتضح أن 75% مما يأكله العالم يأتي من 12 محصول فقط، و5 فصائل حيوانية، وهذا له انعكاسات خطيرة على صحة سكان العالم المتنامي وصحة كوكبنا، وإذا لم نغير من الطعام الذي نأكله وطريقة زراعته، سوف يكون من الصعب توفير الغذاء الكافي لإطعامنا جميعاً.

وذكر الخبراء أنه يوجد هناك ما يقرب من 20 ألف إلى 50 ألف فصيلة من النباتات القابلة للأكل، لكننا نستهلك بين 150 إلى200 فقط. كما أن زراعة نوع واحد من المحاصيل والاعتماد بكثرة على الأغذية الحيوانية تهدد سلامة الغذاء، وتؤثر بشكل كبير على نظامنا الإيكولوجي الطبيعي الهش. أحد مفاتيح التغيير هو زيادة أنواع الغذاء الذي نزرعه ونأكله. ويشير التقرير أيضًا أن إنتاج الغذاء، خاصة اللحوم، يعد مساهم كبير في انبعاث الغازات الدفيئة الضارة، والتغير المناخي.

قائمة بأكلات مصرية لأغذية المستقبل الـ 50

• عدس

• لوبياء

• فاصولياء سوداء

• فول

• سبانخ

• فول الصويا

• بذور الكتان

• بذور السمسم

• البطاطا الحلوة

• الكرنب الأجعد

• الجوز

• بامية

• كرنب

• البقدونس

• فجل

• كينوا

• جرجير

• بروكلي

• طماطم

• حمص

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