إحذروا السكاكر وشراب الذرة.. العلم أثبت علاقتهما بالسرطان!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( نوفوستي )

كثيرة هي الدرسات التي حذرت من تناول السكريات بكميات كبيرة ، وكثيرة الدراسات التي ربطتها بإضعاف المناعة ، لكن مركز أندرسون للأمراض السرطانية في أمريكا، ربطها اليوم بـخطر الإصابة بالسرطان.

وتوصل فريق الباحثين إلى أن تناول السكريات يساهم في التسريع من انتشار الخلايا السرطانية على نحو مضاعف .

النتائج توصل إليها العلماء بعد إجرائهم تجارب على الفئران المخبرية، حيث أطعموا مجموعة منها كمية من السكروز، تعادل الكمية التي تستهلك في عدد من البلدان الغربية. أما المجموعة الثانية فتغذت على النشاء من دون سكر.

واستنتج الباحثون أن ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى المجموعة الأولى سارع في نمو الأورام الخبيثة.

و كتشف الباحثون أيضاً أن شراب الذرة الغني بالفروكتوز والسكر العادي زاد من سرعة انتشار السرطان في رئات الفئران.

و ينصح الأطباء بتقليل كمية السكر المستهلكة في اليوم من أجل تخفيض خطر تطور السرطان ومرض السكري والسمنة وأمراض القلب.

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