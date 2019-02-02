7 فوائد لإكليل الجبل لن تتوقعها.. دوره كبير في تخفيف الوزن

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتميّز نبتة إكليل الجبل بفوائدها المعروفة. فهي تستخدم بشكلٍ رئيسي كنوع من التوابل المجففة أو الطازجة في الطعام مثل السلطات والحساء والخضار المشوية وأطباق اللحوم المشوية

إلى جانب ذلك، فإنّ إكليل الجبل يعتبر من الأعشاب التي تساهم في محاربة الكثير من الأمراض، وله فوائد عديدة على الصحة، وأبرزها:

1- يساعد على تحسين الذاكرة.

2- يعالج أمراض الجهاز الهضمي وانتفاخ البطن.

3- يعالج في علاج حالات طبية كالنقرس والسعال وضغط الدم المرتفع.

4- فعّال جداً لتخفيف آلام الأسنان والأكزيما.

5- يخفف الآلام المصاحبة لداء المفاصل.

6- يساهم في تخفيف تساقط الشعر عند مزجه مع زيت الخزامى والزعتر.

7- يعالج شاي إكليل الجبل الصداع ونزلات البرد والإكتئاب.

وإلى جانب هذه الفوائد على الصحة ككل، ثمّة فوائد أخرى لشراب إكليل الجبل في تخفيف الوزن، إذ يساهم مع حليب اللوز في حرق السعرات الحرارية، وإليكم وصفة هذا الشراب:

- 3 ملاعق من مغلي إكليل الجبل

- نصف ملعقة كبيرة من حليب اللوز

- ملعقتان كبيرتان من مغلي المريمية

- نصف ملعقة صغيرة من القرفة

- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور

- نصف ثمرة من الموز

- ملعقتان من مغلي الهيل.

طريقة التحضير:

تُخلط المكوِّنات في الخلاط الكهربائي حتى يتشكَّل خليط متجانس.

ومن المهم تناول ملعقة كبيرة من هذا الخليط قبل النوم لمدّة 30 يوماً، الأمر الذي يساهم في خسارة الوزن وتحسين عملية الهضم.

مصدر الصورة: Ebela.in

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