الكلى في خطر كبير.. والسبب "البدانة المفرطة" (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أنّ "زيادة بدانة الشخص تؤثر بشكلٍ سلبي على وظائف الكلى في الجسم، بغض النظر عن وجود مشكلات في الكلى أم لا"، موضحة أنّ "البالغين الذين يعانون من السمنة المفرضة، هم أكثر عرضة مرتين للإصابة بضعف وظائف الكلى، مقارنة مع البالغين الذين يعانون من مجرد الزيادة في الوزن".

وخلال دراستهم، عمد الباحثون إلى فحص بيانات تمّ جمعها خلال الفترة الممتدة بين العامين 1970 والـ2017، لما يزيد عن 5.4 مليون بالغ من 40 دولة مختلفة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وخلال دراستهم، فحص الدارسون أيضاً بيانات أكثر من 84 ألف شخصٍ يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب أكثر من 19 ألف بالغ يعانون من أمراض مزمنة في الكلى.

وفي هذا الإطار، يقول الطبيب ألكيس تشانج، كبير باحثي الدراسة، أنّ "الوزن الزائد خاصة حول منطقة البطن يسبب العديد من التأثيرات الأيضية السلبية التي تؤثر على الكلى"، موضحاً أنّ "هذا الوزن يمكن أن ينشط الجهاز السمبثاوي أو الجهاز العصبي الودي الذي يفرز الهرمونات التي يمكن أن تزيد من احتباس الصوديوم ورفع ضغط الدم". ولفت إلى أنّ "الوزن الزائد يضعف قدرة الجسم على نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسكري".

وعليه، فقد أوضح تشانج أنّ "الأمور سيئة بالنسبة للكلى كما أن الالتهابات المرتبطة بالبدانة ودهون البطن المفرطة تضعف أيضاً وظائف الكلى".

مصدر الصورة: Poligraff

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