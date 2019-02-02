السبانخ بينها.. 7 أطعمة غنية بفيتامين "إي" المهم للجسم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر فيتامين "إي" من أكثر الفيتامينات المفيدة للجسم، إذ يعرف بأنه من مضادات الاكسدة التي تحارب الجذور الحرّة المسببة للسرطان. إلى جانب ذلك، فإنّ هذا الفيتامين مفيد للبشرة، ويساهم في بناء خلايا الدم ويدعم عضلة القلب.

وللحصول على هذا فيتامين "إي"، عليكم تناول الأطعمة التالية:

الطعام الفائدة بذور عباد الشمس غني بفيتامين "إي" المشمش المجفف مصدر لفيتامين "إي" وغني بالألياف الكيوي غني بفيتامين "إي" و "الفولات" البابايا غنية بالفيتامين وبمضادات الالتهاب وانزيمات الهضم البندق واللوز مصدر جيد للفيتامين "إي" السبانخ غني بالفيتامين "إي" والكالسيوم والحديد البروكلي غني بفيتامين "إي" كما أنه يحتوي على مضادات السرطان

مصدر الصورة: Me Naiset

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