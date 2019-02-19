هل نقيس ضغط دمنا بطريقة صحيحة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة علمية نشرتها مجلة أميركية متخصصة بطب القلب أن طريقة قياسنا لضغط الدم خاطئة، ما يهدد المرضى ويضعهم في خطر.

وتوضح الدراسة أن قياس ضغط الدم بالأسلوب الحالي الذي مضى عليه أكثر من قرن لا يعطي نتائج دقيقة لضغط الدم المنخفض، إلا أنها لم تقدم حلولا للطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم، تاركة هذا الأمر للعلماء والأطباء.

وتشير دراسات عدة إلى أن ضغط الدم الأمثل للإنسان يجب أن يكون 80-120 ميليمتر زئبقي.

تشير الدراسة الى ان هناك اختلافا في القراءة تصل إلى 25 ميليمتر زئبقي بعض الأحيان، وتوصي بضرورة إيجاد العلماء والأطباء طريقة أدق لقياس ضغط الدم لضمان تقديم الرعاية الصحية الأفضل للمرضى.

وتؤكد أن النتائج الصحيحة لضغط الدم تعني بالضرورة تشخيصا أفضل وتقديم العلاج المناسب للمريض، وفي حال حصول الفريق الطبي على نتائج غير دقيقة فإن هذا ربما سيؤثر على المريض بشكل خطير إذا ما كانت حالته تستوجب التدخل الطبي ولم يكن الفريق الطبي على علم بذلك.

وتشير الدراسات إلى أن شخصا من بين أربعة يعاني من ضغط دم مرتفع.

ويجرى اختبار قياس ضغط الدم ارتفاعا وانخفاضا، اعتمادا على الضغط الموجود في الشرايين بينما يقوم القلب بالضخ.

وتعود أهمية معرفة مستوى ضغط الدم المنخفض لما يمكن أن يكشفه من خطر على المريض، يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الجلطة أو النوبة القلبية وحتى بعض أمراض الكلى، في حين تعود أهمية معرفة مستوى ضغط الدم المرتفع حتى لا يشخص المريض بشكل خاطئ ويقدم له علاجات لا يحتاج لها.

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