احذروا التدخين بكثرة فقد يدمر أبصاركم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت نتائج دراسة حديثة تأثيرا مباشرا للتدخين على البصر، إذ أوضحت أن تدخين أكثر من 20 سيجارة يوميا يمكن أن يؤدي إلى تدمير القدرة البصرية.

وأشارت النتائج إلى تغيرات كبيرة في رؤية الألوان الأخضر والأزرق والأصفر للمدخنين ، ما يعني أن استهلاك المواد التي تحتوي على مواد كيميائيةٍ سمية عصبية، مثل تلك الموجودة في السجائر ، قد يؤدي إلى فقدان شامل للون الرؤية.

كما وجد الباحثون أن المدخنين الذين يدخنون بكثافة لديهم قدرة منخفضة على تمييز التناقضات والألوان عند مقارنتها مع غير المدخنين.

ونقل موقع “News Medical Live Science” البريطاني المتخصص بالأخبار الطبية، عن مجلة “Psychiatry Research” الطبية البريطانية المتخصصة بأمراض الدماغ، أن نتائج الدراسة كشفت تأثيرًا مباشرًا للتدخين على البصر.

شملت الدراسة 71 شخصًا أصحاء يدخنون أقل من 15 سيجارة في اليوم، و63 شخصًا يدخنون أكثر من 20 سيجارة يوميًا، تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 ولديهم رؤية طبيعية كما تم قياسها من خلال مخططات قياس حدة البصر.

وراقب الباحثون كيفية تمييز المشاركين لمستويات التباين في الألوان في أثناء الجلوس على بعد مسافة محددة أمام شاشة محددة تعرض منبهات بصرية.

وبحسب ما نقل الموقع عن المؤلف المشارك في الدراسة، ستيفن سيلفرشتاين، مدير الأبحاث في جامعة “روتجرز” الأمريكية للرعاية الصحية السلوكية، فإن الدخان “يتألف من العديد من المركبات الضارة بالصحة، وقد ارتبط التدخين بتراجع في سماكة طبقات الدماغ، وإلى آفات في الدماغ تشمل مناطق مثل الفص الجبهي.

وأضاف أن التدخين يؤثر سلبًا في “السيطرة على التفكير، والنشاط في منطقة الدماغ التي تعالج الرؤية”.

وللتدخين أضرار كثيرة على الصحة، كأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب، كما يحتوي عددًا كبيرًا من المواد المسرطنة الناتجة عن احتراق التبغ والنيكونين الذي تحتويه السجائر.

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