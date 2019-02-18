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9 أنواع خضار وفاكهة تنقص الوزن.. أضفها لحميتك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

إذا كنت تنوي خسارة بعض الكيلوغرامات من وزنك ، فعليك بالطبع النظر إلى ما تأكله ،فـتقليل وجبات الطعام بحسب خبراء التغذية ليس سر خسارة الوزن الوحيد ، فنوعية الطعام مهمة جدة ، وهناك بعض أنواع الفاكهة والخضار تساعد في حرق السعرات الحرارية أكثر من غيرها ، اليكم 9 منها .. 


1 - الخيار

يحتوي الخيار على مجموعة من الفيتامينات ، و نسبة كبيرة من الماء و الألياف و قليلة من السعرات الحرارية ما يجعله مناسباً بشكل كبير للرجيم و انقاص الوزن.


2 - الموز

يعتبر الموز من الفواكه المثالية و اللذيذة التي تساهم في انقاص الوزن الزائد و يدخل في الكثير من برامج الرجيم. و يشتهر الموز بفوائده الصحية المفيدة للجسم و ذلك لأنه يحتوي على الفيتامينات و المعادن الأساسية للجسم خصوصاً البوتاسيوم كما أنه يحتوي على الألياف.

 

3 - الأفوكادو 

يعد الأفوكادو من الفواكه الغنية بالمواد الغذائية، و ذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تسهل عملية الهضم، بالإضافة للألياف القابلة للذوبان التي تعمل على مقاومة عملية تكسير الكربوهيدرات و ابطائها، مما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول.

4 - البروكلي 

يحتوي البروكلي على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع و الامتلاء، وهو غني جدا بالعناصر الغذائية الصحية التي تعمل على حرق الدهون و إذابتها.

5 - التوت

 

يحتوي التوت على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الحفاظ على جهاز هضمي سليم و تجنب الإمساك. كما هو غني جداً بالعناصر النباتية الصحية والمواد المضادة للتأكسد التي تعزز من عملية حرق الدهون في الجسم وفقدان الوزن.
 

6 - فاكهة القشطة 

تحتوي فاكهة القشطة على الألياف الطبيعية التي تساهم بإعطاء شعور سريع بالشبع و لفترات طويلة، كما بالحفاظ على عملية هضم صحية و قوية و تنظيم حركة الأمعاء.

7 - السبانخ 

يحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة، و يساعد على تطهير الكبد من السموم و المواد الضارة، كذلك يحتوي على مستخلص أوراق خضراء تقلل من الشعور بالجوع و الرغبة في تناول الطعام فضلآ عن أنه قليل السعرات الحرارية.

8 - القرنبيط 

يساهم القرنبيط في تخليص الجسم من السموم و تسهيل عملية الهضم، كما يحتوي على كميات من الألياف التي تساهم في دعم الشعور بالشبع و على مواد تزيد من عملية التمثيل الغذائي و التخلص بالتالي من الوزن الزائد.
 

9 - الطماطم  أو البندورة

تساعد الطماطم على انقاص الوزن الزائد و تحسين صحة الجهاز الهضمي و عملية الهضم و محاربة الإمساك و التخلص من سموم الجسم. كما أن الطماطم تساعد الإنسان على التحكم في الشعور بالجوع و لها أيضًا دور فعال في المساعدة على استقرار مستويات السكر في الدم.

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