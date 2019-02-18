6 أضرارٍ للملح على الجسم.. الخطر حقيقي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر الملح من أكثر المكونات الغذائية المهمة للطعام، ورغم ذلك فإنّ له العديد من الأضرار على الجسم في حال الإكثار منه. ويتكون ملح الطعام بشكل أساسي من كلوريد الصوديوم، ويستخدم عادة لاضافة النكهة والطعم للعديد من الأغذية أو لحفظها.

وفعلياً، فإنّ الكثير من الأشخاص يعانون من زيادة في مستويات الصوديوم بسبب الملح، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية وهي على النحو التالي:

1- ارتفاع ضغط الدم

إنّ كمية الصوديوم الزائدة في الجسم، تؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم، الامر الذي يؤدي إلى أمراض القلب والسكتات والجلطات الدماغية والقلبية.

2- مشاكل في الكلى

يساهم الملح ومعه الصوديوم في زيادة العبء على الكلى، الأمر الذي يؤدي إلى تشكل حصى الكلى. كذلك، فإنّ ضغط الدم المرتفع يؤدي إلى أضرار في شرايين الكلى الدقيقة.

3- مشاكل القلب

إن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى مشاكل في القلب، الامر الذي يؤدي إلى إرهاقه ويجعل نسبة تعرضه للجلطات والسكتات المفاجئة كبيرة جداً.

4- مشاكل في الجهاز الهضمي

إن الزيادة في الصوديوم قد تؤثر سلباً على الجهاز الهضمي ويزيد من حدوث حرقة المعدة.

5- الجفاف

الصوديوم الزائد في الجسم يسحب المياه من داخل الخلايا، الامر الذي يساهم في الشعور بالعطش.

6- هشاشة العظام

إن الزيادة في الصوديوم تؤثر على كثافة العظام ونموها، خصوصاً لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض هشاشة العظام، وعلى رأسهم النساء ما بعد سن اليأس.

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