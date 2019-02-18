أسنان الأطفال تكشف الكثير عن صحتهم العقلية (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أنّ "الأسنان يمكن أن تكشف الكثير من المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها الإنسان، مثل القلق والإضطراب وانفصام الشخصية"، موضحة أنّ "الاطفال الذين تكون لديهم مينا الأسنان نحيلة، هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض العقلية".

وأجرت هذه الدراسة الطبيبة النفسية إيرين دان، من مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكي، باشراف فريق مكون من الأطباء وعلماء الآثار والأنثروبولجيا، وشملت 37 طفلاً في سن الـ6 فما فوق في ولاية كاليفورنيا، وقد طلب منهم التبرع بأسنانهم اللبنية بعد سقوطها.

وخلال دراستهِم، قام الباحثونَ بفحص وتحليل الأسنان عبر فحصها بتقنية تصوير عالية الدقة وعمدوا إلى مقارنة النتائج بسلوكيات الأطفال، وتبيّن لهم وجود اختلافات في مستويات الصحة العقلية لديهم، وفقاً لبنية أسنانهم وطريقة نموها.

وأوضحت دان أنّ "هذا الإكتشاف يوفر طريقة جديدة للفحوصات الطبية في مجال الصحة النفسية والعقلية، وقد يساهم في التنبؤ مسبقاً بالأمراض التي قد يتعرض لها الإنسان".

مصدر الصورة: Zumi

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