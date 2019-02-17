الوجه مرآة للأمراض الداخلية.. 10 أعراضٍ تكشف حالتكم الصحية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر وجه الإنسان مرآة للأمراض الداخلية، إذ تنعكس أعراضها من خلاله. ولذلك، فإنّ الطبيب المُعالج يستطيع أن يكتشف الأمراض من خلال الوجه، ومن خلال ذلك يمكنه أن يصف الدواء المعالج.

وفي هذا الصدد، أورد موقع "توب 10 هو ريميديز" البريطاني قائمةً بـ10 أعراض تبرز على الوجه، مع دلالة الأمراض المتعلقة بها، وهي على النحو التالي:

العوارض المرض/السبب إصفرار البشرة والعينين اليرقان طفح على شكل فراشة الذئبة الخطيرة شعر الوجه الزائد متلازمة المبيض متعدد الكيسات البشرة الشاحبة فقر الدم الناجم عن نقص معدن الحديد تشقق البشرة جفاف الجلد وقلة السوائل في الجسم تصبغات الجلد مقاومة الأنسولين التجاعيد المبكرة التعرض المفرط للنيكوتين من دخان السجائر تشققات في الفم نقص فيتامين بي 12 ومعدني الحديد والزنك بقع صفراء حول العينين أمراض القلب انتفاخات العينين قلة النوم أو مرض العين الدرقي

مصدر الصورة: news.dailymedicalinfo.com

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