المطاعم ودورها في وباء البدانة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

أفادت دراسة جديدة بأن المطاعم في مختلف أنحاء العالم تقدِم وجبات تحتوي على مستوياتِ سعرات حرارية أكثر من الموصى به.. تفاصيل أكثر مع الزميل رامي الشوشاني..

الباحثون قاموا بقياس السعرات الحرارية الموجودة في الوجبات المقدمة في عدد من دول العالم.

تبين أن 94 في المئة من بعض أشهر الأطباق الرئيسية المقدمة في هذه المطاعم، تحتوي على أكثر من 600 كيلو سعر حراري.

هذه النتيجة تعني أن ثلاثة أرباع الوجبات السريعة الشهيرة تتجاوز المستوى الموصى به من السعرات الحرارية.

ويقدر أن أكثر من 9 مليار بالغ يعانون من زيادة في الوزن و600 مليون يعانون من السمنة في مختلف أنحاء العالم.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية البدانة وباء عالمياً وعاملاً رئيسياً في حدوث أمراض القلب والأزمة القلبية والسكري بين أمراض أخرى.

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