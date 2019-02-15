منظمة الصحة العالمية تبحث وضع معايير حول التعديلات الجينية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا للخبراء الشهر المقبل لتطوير المعايير العالمية للتحكم في تعديل الجينوم البشري والإشراف عليه، بعد شهور من قيام باحث صيني بهز الأوساط العلمية بإعلانه أنه استنسخ أول طفل في العالم بجينات معدلة.



وفي بيان صدر أمس الخميس، أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها اختارت لجنة من الخبراء لفحص التحديات العلمية والأخلاقية والاجتماعية والقانونية المرتبطة بتعديل الجينات.

وفي نوفمبر الماضي، زعم الباحث هي جيانكوي أنه غير الحمض النووي لفتاتين توأم ليجعلهما محصنتين ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة، في خطوة انتقدها العديد من العلماء واصفين إياها بعدم المسؤولية.

وقال محققون صينيون، إن هي تصرف من تلقاء نفسه وسيعاقب عن أي انتهاكات قانونية. وقيل إن جنينا آخر لم يولد بعد نتج عن تجربة هي.



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