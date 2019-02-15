دواء "نسيان الحب".. نتائج مذهلة لمن يعانون من ألم الفراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (محمد زهور)

إذا كنت ممن يعانون من آلام الحب، فلا عليك.. التطور العلمي سيساعدك على نسيان تجاربك المؤلمة، عبر تناول دواء يسهم في تخفيف حدة الذاكرة الأليمة التي تعيشها.

الدواء الذي اخترعه الطبيب النفسي الكندي آلان بروني عام 2015، ووصفه البعض بـ "السحري"، يعمل على تخفيف الآلام العاطفية التي تنشأ عن تجارب فاشلة في قصص الحب، أو فراق حبيب لأي سبب كان، كالموت مثلاً.. عبر إضعاف قوة تلك الآلام في الذاكرة.

ووفق موقع ”لوباريزيان“ الفرنسي، بدأ استخدام الدواء الذي يطلق عليه اسم Propranolol في فرنسا، بعد أن استعمل لعلاج عدد من ضحايا هجمات باريس الدامية عام 2015.

وأحدث العلاج أثرا إيجابيا بعد تطبيقه في كندا وباريس، وهو الأمر الذي شجع الطبيب الكندي على طرحه بشكل موسع في فرنسا.

آلية العلاج

وتتمثل آلية علاج الدواء الذي لُقب بـ "حبوب النسيان"، عبر تناول المريض لجرعة منه، ثم قيامه بكتابة الذكرى المؤلمة، وبعد ساعة يعيد قراءة ما كتب، فيشعر بألم أقل.

ويعمل الدواء الذي يتوجب إعطاؤه تحت رعاية طبية، على التدخل في وقت تحول الذكرى الأليمة من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى، للتخفيف من حدتها، فتتحول إلى ذكرى سيئة، لكن يمكن التعايش معها.

ويؤكد الطبيب بروني، أن العلاج يطبق على الأشخاص الذين يعانون من صدمة شديدة ناتجة عن آلام الحب، والتي يمكن أن تدمر حياتهم، في حين أن العلاج لا يطبق على الأشخاص الذين تبدو عليهم أعراض أحزان الحب غير قاتلة.

ويورد موقع ”لوباريزيان“ الفرنسي، أمثلة على أشخاص تعافوا من أعراض الحب، فعلى سبيل المثال، يروي أحد الخاضعين للعلاج ويدعى ماكس، أن الدواء أنقذ حياته بعد أن تعرض لصدمة شديدة ناتجة عن مرافقته لأحد قتلى هجمات باريس.

كما تؤكد امرأة كندية تدعى "آن" بأن العلاج ساعدها على تجاوز صدمتها بعد تخلي زوجها عنها وعن أبنائها.

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