دراسة: الأطعمة فائقة التصنيع تؤدي إلى الموت المبكر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

من منا لا يحب تناول الوجبات الخفيفة والحلوى والوجبات الجاهزة بين فترة وأخرى؟، ولكن السؤال الأهم من منا فكر يوما في مدى الفائدة أو الضرر الذي تلحقه هذه الأطعمة بصحتنا؟ خاصة وانها تصنع من مواد تحتوي عادة على إضافات تستخدم في مستحضرات التجميل وفي الصناعات التكنولوجية.

دراسة فرنسية أظهرت أن هذه الأطعمة والتي تسمى "فائقة التصنيع" تؤدي إلى خطر الموت المبكر.

وقام باحثون في الجامعة بدراسة حوالي 45 ألف فرنسي، متوسط أعمارهم 57 عاما، لمدة عامين.

وقام المشاركون في الدراسة بتسجيل عاداتهم الغذائية بشكل يومي طوال هذه المدة، وأكموا استبيانات تتعلق بصحتهم وأنشطتهم البدنية.

وقام الباحثون بحساب نسبة الأطعمة فائقة التصنيع من الطعام الذي تناولوه، ووجدوا أن هذه الأطعمة مثلت أكثر من 14 في المئة من حجم إجمالي الطعام المستهلك ونحو 29 في المئة من إجمالي عدد السعرات الحرارية.

ووجدوا أنه مع كل زيادة 10 في المئة في نسبة الأطعمة فائقة التصنيع، ارتفع خطر الموت المبكر لدى من تناولوها بنسبة 14 في المئة. والجدير بالذكر أن 602 ماتوا خلال الدراسة.

وقال المشرفون على الدراسة التي نشرت في دورية JAMA إن هذا النوع من الأطعمة، مثل الوجبات الخفيفة والحلوى والوجبات الجاهزة، يتم تصنيعه من مواد تحتوي عادة على إضافات تستخدم في مستحضرات التجميل وفي الصناعات التكنولوجية.

ومع تحذيرهم من خطر هذه الأطعمة، أكد المشرفون على الدراسة الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج.

وأشارت دراسة سابقة إلى أن أكثر من 60 في المئة من غذاء المواطنين في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة يعتمد على هذه النوعية من الأطعمة.

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