جيل الألفية يتلف سمعه بعادة الاستماع للموسيقى الصاخبة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ذكرت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن جيلا من محبي الموسيقى يَضر بسمعه، باستخدام مشغلات صوتية لا تحد من المستويات الخطرة من الضوضاء.

وأكدت المنظمة أن 466 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من تدهور السمع، مقارنة بنحو 360 مليونا في 2010، وإنه من المتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى المثلين تقريبا أو نحو 900 مليون أي ما يعادل واحدا من كل عشرة أشخاص بحلول عام 2050.

وقالت شيلي تشادها، وهي طبيبة، تعمل في برنامج الوقاية من الصمم وفقدان السمع بالمنظمة، خلال إفادة صحفية: "أكثر من مليار شاب يواجه خطر فقدان السمع، وهذا ببساطة بسبب أمر يستمتعون به كثيرا، وهو الاستماع بشكل منتظم للموسيقى عبر سماعات الأذن".



وأضافت تشادها "ما نقترحه هو خصائص محددة، مثل خفض الصوت تلقائيا، وتحكم الآباء في مستوى الصوت بحيث يكون لديهم الخيار، إذا تجاوز أحد الحد المفروض للصوت، أن يقوم الجهاز تلقائيا بخفض الصوت إلى مستوى لا يمكن أن يؤذي آذانهم".

وتحث المنظمة المصنعين والمنظمين على ضمان أن تكون الهواتف الذكية وغيرها من المشغلات الصوتية مزودة ببرامج تضمن ألا يستمع الناس لموسيقى صاخبة لفترة طويلة من الوقت.

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