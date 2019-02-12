ماذا لو اختفت الحشرات من الأرض؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

إذا حدثَ لسببٍ ما أن انقرضت أو اختفت جميع الحشرات، فإن جميعَ الأمراض التي تنقُلها إلى الإنسان ستتلاشى تقريباً , ولن يكون هناك بعوض يلسعنا ولا براغيث تزعجنا ولا أي نوع من الحشرات..

هذا من الناحيةِ الإيجابية، لكن هناك نواحٍٍ سلبية ٌ لانقراضِ الحشرات من كوكبِ الأرض، منها اختفاء معظم الأنواع النباتية التي تعتمد في تلِقيحها على الحشرات، ما سيؤدي إلى اختفاءِ أنواع كثيرة من الأغذية التي هي بالأصل نباتات مُزهرة بفضلِ الحشرات، كما أن بقايا النباتات الميتة وأجسامَ الحيوانات المختلفة بما فيها الإنسان ستأخذ وقتاً أطول للتحلل بفعلِ غياب الحشرات.

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