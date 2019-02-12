عالمة عربية تكشف الكثير عن مرض السرطان (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت الدكتورة خولة بنت سامي الكريع، العالمة السعودية وكبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، أنه "وجود لأي تأثير علاجي لبول الإبل وحليبها، على مرضى السرطان"، موضحة أنّ "ماء زمزم غير مفيد لهؤلاء المرضى أيضاً".

وأكّدت الكريع أنّ "لا يمكن علمياً إثبات أن العين هي سبب الإصابة بمرض السرطان"، معتبرة أنّ "هذا المرض تحوّل إلى هوس، وحتى الآن لا دواء نهائي له لدى أي شركة في العالم".

وأوضحت الطبيبة أنّ "التدخين يعد من أهم أسباب تفشي هذا المرض في السعودية، وليس العوامل البيئية"، نافية كل ما يقال عن "وجود مؤامرة من شركات الأدوية العالمية على مرضى السرطان".

مصدر الصورة:Huisarts

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