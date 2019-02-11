عمليات التجميل تتسبب في الإصابة بالسرطان

أخبارالآن | الإمارت العربية المتحدة -(وكالات)

شدد مسؤولون صحيون في أمريكيا الأطباء على ضرورة توخي الحذر إزاء نوع نادر من السرطان يرجح أن يكون مرتبطا بعمليات زرع الثدي لدى النساء.

إذ أوضحو أن الحشوات التي تستخدم لأجل زرع أو تكبير الثدي تؤدي إلى ظهور ما يعرف بـ"ورم الخلايا الكبيرة المتحولة اللمفاوي" وهو نوع من سرطانات الدم ، وذلك حسبما ذكرت الأرقام الطبية

كما أكد خبراء الصحة أن هذا النوع من السرطان لا يندرج ضمن سرطان الثدي، لكنه يؤثر على كريات الدم البيضاء فضلا عن إضعاف الجهاز المناعي لدى المرأة التي خضعت للعملية.

وأوضحت الهيئة الصحية الأميركية أن عدد المصابات بهذا النوع من السرطان وصل إلى 3817 أي امرأة واحدة من بين كل 30 ألف امرأة خضعن للعملية الجراحية المثيرة للجدل.

ويقول الأطباء إن على النساء اللائي خضعن لهذه العملية الجراحية أن يسارعن إلى الحديث مع الطبيب إذا رصدن أي أمر غير مألوف على مستوى الصدر.

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