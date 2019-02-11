الفيس بوك يسبب 5 أمراض نفسية

أخبارالآن | الإمارت العربية المتحدة -(وكالات)

أوضح أطباء أن فيس بوك الذي يعد أشهر مواقع التواصل الاجتماعى ويستخدمه كثيرون، قد يؤثر على الصحة النفسية والجسدية، إذ نصح الأطباء بعدم استخدامه لفترات طويلة، لأن ذلك يعرضهم لمشاكل في الرؤية والعظام وضعف عام في الجسم, كما أثبتت الدراسات أن فيس بوك يسبب القلق،ويؤثر على الصحة العقلية والجهاز العصبي

كما تابع الخبراء أن الجلوس على الفيس بوك فترات طويلة يصيبك بالاكتئاب والحزن الشديد، والأدهى أن الكثيرون يعتقدون أن علاج الاكتئاب هو التسلية عبر الفيس بوك، ووفقا لما ذكره موقع thriveglobal

وأضاف الأطباء التشاؤم والنظر للأمور بسلبية شديدة وعدم الرغبة فى الحياة أو الشعور بالأمل، فهذه المشاعر نتيجة الجلوس لفترات طويلة على الفيس بوك، كما أكد الخبراء أن المزاج السيئ والحزن الشديد طوال الوقت، وهى من المشاعر السلبية التى يحاط بها الكثيرون من مستخدمى الفيس بوك.

وأشار الأطباء إلى أن الجلوس لفترات طويلة على الفيس بوك يسبب الشعور بالأرق والكسل وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

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