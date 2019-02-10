كيف نحمي أنفسنا من عدوى الجهاز التنفسي؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)



من منا في هذه الفترة لم يشكُ من زكام ونزلات البرد وارتفاع درجات حرارة الجسم..الحالات الخفيفة منها تعالج دون الحاجة الى طبيب والحالات الاخرى تستوجب طبيبا وفي حالات منها قد تتطور وقد تؤدي الى دخول المستشفى.

كيف تؤثر نزلات البرد على الجهاز التنفسي ؟ وكيف تكون العدوى خطيرة؟

دراسة طبية دقت ناقوس الخطر من ارتفاع مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية بمعدل 17 ضعفا في الأيام السبعة التي تعقب عدوى الجهاز التنفسي.

فقد كشفت أبحاث أُجريت بجامعة "سيدني" الأسترالية، عن وجود علاقة بين التهاب الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية، وزيادة خطر الإصابة بأزمة قلبية في المرضي الذين رصدت الأشعة السينية انسدادا لديهم في الأوعية التاجية.

كانت الدراسة، التي أجريت في هذا الصدد قد شملت 578 مريضا عانوا من نوبة قلبية بسبب انسداد الشريان التاجي، حيث أشارت البيانات معاناتهم من عدوى الجهاز التنفسي.

وقد أفاد 17% من المرضى بأعراض عدوى الجهاز التنفسي في غضون 7 أيام، إصابتهم بنوبات قلبية بنسبة 21% في غضون 31 يوما من العدوى الرئوية.

وأوضح الباحثون أن الأسباب المحتملة للإصابة بالعدوى التنفسية قد تؤدى إلى الإصابة بالنوبة القلبية ، تشمل زيادة الاتجاه نحو تخثر الدم والالتهابات والسموم الضارة بالأوعية الدموية والتغيرات فى تدفق الدم

وقال الدكتور جيفري توفلر أستاذ أمراض القلب بجامعة "سيدني" : إن نتائجنا تؤكد ما اقترحته الدارسات السابقة من أن عدوى الجهاز التنفسي يمكن أن تكون بمثابة ناقوس خطر وفي مقدمة أسباب النوبات القلبية.

وأوضح توفلر أن البيانات أظهرت أن زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية ليست بالضرورة أن تكون بداية أعراض عدوى الجهاز التنفسي، بل أنها تصل إلى ذروتها في الأيام السبعة الأولى، وتنخفض تدريجيا، لكنها تظل مرتفعة لمدة شهر كامل".



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