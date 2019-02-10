حل سريع للقضاء على الأرق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

سلّطت خبيرة في الطب التكميلي الضوء على حل جديد يمكن أن يساعد الناس على النوم بسرعة ويقضي بشكل نهائي على الأرق.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أخصائية علم المنعكسات، ميشيل ستيفنز، قولها إن تدليك القدمين كل يوم قبل النوم من خلال الضغط بهدوء على "نقاط المنعكسات" على الأقدام، يمكن أن يساعد الناس في الحصول على نوم أفضل.

حيث تحتوي أقدامنا على 26 عظمة وأكثر من 7000 نهاية عصبية تدعى المنعكسات.. وترتبط تلك المنعكسات بكل أعضاء أجسادنا".

وتوجد "نقاط المنعكسات" في إبهام القدم (الأصبع الكبير)، بالإضافة إلى المنطقة التي تأتي قبل الأصابع من الجهة السفلى.

وتساهم هذه التقنية في إعادة الجسم إلى توازنه الطبيعي، من خلال تحفيز الجهاز العصبي وفتح مسارات الطاقة، التي قد تكون مسدودة.

وقالت الأخصائية "هذه العملية البسيطة التي تدوم دقائق قليلة، تساعد على الاسترخاء وتشجع على التنفس العميق، وبالتالي زيادة نسبة الأوكسجين في مختلف أنحاء الجسم".

ويعتبر الأرق مشكلة عالمية كبيرة، تؤثر على حوالي ثلث الرجال والنساء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ونحو نصف النساء فوق سن الخامسة والستين.

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