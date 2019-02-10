باحثون يؤكدون.. "الهامستر" مفيد لعلاج ألزهايمر

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة "الأبحاث البروتينية" عن دورٍ لقوارض الهامستر في علاج مرض ألزهايمر.

وأوضحت الدراسة أنّ "طفرات السبات العميقة للهامستر التي تتراوح بين 3 و4 أيام، يمكن أن توفر دلائل على علاجات أفضل لمرض ألزهايمر"، موضحة أنّه "عندما يدخل الهامستر وبعض الثدييات الصغيرة الأخرى في السبات الشتوي، تخضع أدمغتها لتغييرات هيكلية واستقلابية، لمساعدة الخلايا العصبية على البقاء في درجات حرارة منخفضة".

وأشار الباحثون إلى أنّ "الحدث الأبرز في هذه العملية، هو فسفرة بروتين يدعى تاو، يشارك في الإصابة بالزهايمر، من خلال تشكيل تراكيب متشابكة مشابهة لتلك الموجودة لدى المرضى".

ولفت الدارسون إلى أن "هذه التراكيب تختفي، وتنعكس عملية فسفرة البروتين بسرعة وبشكل كامل، عندما يستيقظ هذا الهامستر من السبات".

وإنطلاقاً من هذا الأمر، أعرب الباحثون عن أملهم في تطوير عقاقير جديدة للزهايمر، تعمل وفق آلية دماغ الهامستر، وتزيل التراكمات البروتينة المسببة للمرض.

مصدر الصورة: Pearltrees

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