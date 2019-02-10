أسباب توضح أهمية البقوليات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة يوم 10 شباط/فبراير اليوم العالمي للبقول، حفاظاً على الزخم الإيجابي الذي يحيط بهذه البقول الصحية والمغذية الغنية بالبروتين.. إليكم هذه المعلومات عن البقوليات..

ولفتت منظمة الأغذية والزراعة FAO أن البقول ليست مجرد بذور مغذية، وإنما تساهم في أنظمة غذائية مستدامة وفي عالمٍ خالٍ من الجوع.



1- تحتوي البقول طبيعياً على نسبة منخفضة الدهون.

2- لا تحتوي البقول على الكولسترول، مما يمكن أن يساهم في الحد من أمراض القلب والشرايين.

3- تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم أيضا. ويساهم كلوريد الصوديوم - أو ملح الطعام- في ارتفاع ضغط الدم، الذي يمكن تجنبه بتناول الأغذية التي تحتوي على مستويات منخفضة من الصوديوم مثل البقول.

4- البقول مصدر مهمّ من مصادر البروتين النباتي، إذ أن 100 غراما من العدس الطازج يحتوي على 25 غراما من البروتين.

5- وتعدّ البقول مصدراً جيد من مصادر الحديد الذي يعتبر أحد أشكال سوء التغذية الأكثر انتشارا وأحد أنواع فقر الدم الأكثر شيوعا.

6- البقول خالية من الغلوتين بحكم طبيعتها، ممّا يجعلها خيارا مثاليا للأشخاص الذين يعانون من الداء البطني.



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