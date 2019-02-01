دراسة: ارتباط الوشم بمشكلات نفسية وسلوكية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أُجريت دراسة أمريكية حديثة من خلال استطلاع أكثر من ألفي شخص لمعرفة نسبة الإصابة بمشاكل نفسية، والميل إلى ممارسة سلوكيات غير منضبطة، إلى جانب تأثير الوشم على عادات النوم.

ووجدت النتائج التي نُشرت في "إنترناشيونال جورنال أو ديرماتولوجي" تزايد مشكلات وصعوبات النوم لدى من تزينوا بوشم الجلد حيث بلغت النسبة 36.6 مقارنة ب 27.6 لدى من لم يتزينوا بالوشم.

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