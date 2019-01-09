في ألمانيا: تقويم الأسنان لا فائدة له

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت وزارة الصحm الإتحادية في ألمانيا، تقريراً حول آثار علاج تقويم الأسنان، أشارت فيه إلى أن "الدراسات المحددة لا تشير من حيث التدابير التشخيصية والعلاجية، إلى أي فائدة ذات صلة بالمريض الذي يقوم بتقويم الأسنان".

وإبان ذلك، أعلنت شركات التأمين الصحي في ألمانيا أنها ستوقف عمليات تغطيتها لتكاليف تقويم الأسنان. وسنوياً، تدفع شركات التأمين الصحي حوالى 1.1 مليار يورو على هذا الصعيد.

وفي هذا الصدد، قالت آن ماريني، المتحدثة باسم اتحاد شركات التأمين الصحي لصحيفة "فيلت أم سونتاج": "لا يمكننا أن نقول ما إذا كانت المعالجة التقويمية لها أي فوائد".

إلى ذلك، فقد توصلت دراسة أجراها معهد IGES أنّه "لا يوجد أي دليل يدعم الادعاءات القائلة بأن تقويم الأسنان يوفر فوائد صحية طويلة الأجل للأسنان".

ورغم ذلك، فإنّ وزارة الصحة الألمانية لم تقلل من أهمية تقويم الأسنان، مشيرة إلى أنها "لا تستبعد فوائده الصحية". وعليه، قال وزير الصحة ينس سبان: "ليس لدينا أي شكوك بشأن ضرورة المعالجة التقويمية".

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