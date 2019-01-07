5 نصائح ذهبية لتهدئة الجيوب الأنفية في الأجواء الترابية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)
في العواصف الرميلة وخلال فصل الشتاء وتقلب الطقس ، يعاني مرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية من تفاقم حالتهم الصحية ، وقد تستمر النزلات البردية لفترة أطول معهم مقارنة بـالأشخاص العاديين ، هنا نقدم لكم 5 نصائح ذهبية لتهدئة الجيوب الأنفية خلال هذه الفترة :
1.المشروبات الدافئة
تناول المشروبات الدافئة من أجل تحفيز الجهاز المناعي وترطيب الجسم
2. تجنب البخار
الابتعاد تمامًا عن البخار لأنه يقوم بتحريك الأغشية المخاطية ما يتسبب في صعوبة التنفس
3.بخاخات الأنف
استخدم البخاخات الأنفية التي تحتوي على مواد قابضة ومضادة للاحتقان حيث تمنع الشعيرات الدموية بالأنف وتسهل عملية التنفس
4.تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C
تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والفراولة والجوافة والبروكولي وأعشاب الزعتر والبقدونس إذ تساعد على تقليل الاحتقان..
5.الزيوت العطرية
يجب استخدام الزيوت العطرية لتهدئة الجيوب الأنفية لأنها تساعد على فتح الممرات الهوائية داخل الأنف مما يسهل من عملية التنفس
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