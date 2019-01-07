5 نصائح ذهبية لتهدئة الجيوب الأنفية في الأجواء الترابية

... كل ماتريد معرفته عن صداع الجيوب الأنفية يعدّ التهاب الجيوب الأنفية أحد الأمراض التي تصيب الأنف، وتتعرّض منطقة الجيوب إلى التهاب في منطقة الفك العلويّ من الجانب الأيسر من الأنف، ومن أبرز أعراض هذه الالتهابات حدوث صداع شديد، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى احمرار

... اهم النصائح لحماية الاطفال من حساسية الجيوب الانفية التهاب الجيوب عند الاطفال هو التهاب او عدوى تصيب الجيوب الانفية "وهي مساحات فارغة محيطة بعظام الانف يحتوي على الهواء كما انها تنتج المخاط و تعمل على ترطيب الانف" وحدوث اي تورم في الانف يعمل على اغلاقها مما يسبب التهابها

... إليكم علاج إلتهاب الجيوب الأنفية بــ 3 طرق منزلية سهلة تعرف مشكلة إلتهاب الجيوب الأنفية بالـ Sinusite، وهي عبارة عن إلتهاب "التجاويف" التي تحيط بالأنف والعينين.. اليك بعض الحلول المنزلية

... بريطانيا تمنع الكورن فليكس قريبا..ما السبب؟ تتجه السلطات الصحية البريطانية إلى تحذير الآباء من تقديم رقائق الذرة والشوكولاتة المحلاة لأطفالهم على الإفطار.

... "تويتر" يؤثر سلباً على لاعبي كرة السلة.. هذا ما يفعله بهم عمد فريق العلماء إلى تحليل تغريدات في أوقات محددة لـ112 لاعباً في رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين