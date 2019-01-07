سيدة تكتشف علاجاً لـ"حب الشباب" بأسبوع واحد.. إليكم الوصفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعاني الكثيرات من الفتيات من مشكلة حب الشباب، الأمر الذي يدفعهنّ لتناول الأدوية بغية التخلص منه. غير أنّ سيدة أسترالية تدعى دانا تونكين، ابتكرت طريقة جديدة للعلاج، حيث واظبت على شرب العصائر الطبيعية، قبل أن تختفي البثور من وجهها بشكل واضح.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "دانا البالغة من العمر 31 عاماً، تتمتع ببشرة جيدة طوال سنوات المراهقة، لكن البثور بدأت تغزو وجهها عندما بلغت عمر الثانية والعشرين، واستمر ذلك على مدى أكثر من 8 أعوام".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "السيدة لم تتمكن من التغلب على هذه المشكلة، حتى توصلت إلى حل سحري، عندما اكتشفت أن علاج البثور يجب أن يبدأ من داخل الجسم. ولذلك، بدأت بتناول كوكتيل من عصير الموز مع التوت الذي أعاد لها نقاء وجماء بشرتها في غضون أسبوع".

وفي هذا الإطار، تقول دانا: "حاولت استخدام كل شيء، من الكريمات إلى غسول الوجه والدعك والتقشير، وحتى علاجات التبخير والليزر، لكن أياً منها لم يفلح في حل المشكلة، إلى أن توصلت إلى قناعة بأن الحل يجب أن يبدأ من الداخل".

وتتألف مكونات المشروب الذي ساعدها على الشفاء:

- ملعقتان من مزيج الفانيليا الصحي

- كوب واحد من حليب اللوز غير المحلى

- 1/2 موز مجمدة

- 1/3 كوب من التوت الأزرق المجمد

- ملعقة واحدة من الشوفان

- 5 مكعبات من الثلج.

مصدر الصور: DailyMail

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