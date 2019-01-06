10 أطعمة تسبب الهلاك للصحة.. ابتعد عنها فوراً
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يواظب الكثير من الأشخاص على تناول أطعمةٍ معينة بشكل شبه يومي، وغالباً ما تكون مضرّة ومؤذية للجسم وللصحة. وفي هذا الإطار، أورد موقع "هيلثي آند بريتي" قائمة بـ10 أطعمة من بين مجموعة واسعة، لها تأثير خطير الإنسان وهي على النحو التالي:
|الأطعمة
|تأثيرها
|العصائر الصناعية
|معظم العصائر في المحلات تحتوي على مواد ملونة وحافظة لإطلاة مدّة صلاحيتها، وبالتالي فإنها ليست طبيعية. ولذلك، فإنّ تناولها يمد الجسم بالسكريات غير الطبيعية التي تؤثر بشكل سلبي على الجسم.
|الوجبات السريعة
|تعتبر الوجبات السريعة مصدراً للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وزيادة الوزن.
|الخبز الأبيض
|يفتقر إلى جميع الألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات.
|الشيبس (رقائق البطاطا)
|يحتوي على مادة خطرة تسمى "أكريلاميد" التي تزيد من خطر الإصابة بسرطانات القولون والثدي والبروستاتا والمستقيم.
|الهوت دوغ
|يحتوي الهود دوغ واللحوم المدخنة إجمالاً على الكثير من المواد الحافظة التي تضر بالصحة.
|اللحوم المصنعة
|
تحتوي على كميات عالية من النترات والصوديوم والمواد الحافظة والمواد الصناعية.
|السكر
|
يرفع مستويات الغلوكوز في الدم ويعزز فرص إنتاج الدهون بالجسم.
|الملح
|
يسبب ارتفاع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
|الصودا
|
هي عدوة الجسم، إذ إن مستويات السكر فيها عالية بشكل لا يصدق، فضلاً عن الأصباغ الغذائية والمواد الحافظة.
|الصلصة المعلبة
|
هي مصدر خفي للسكر، وتعد سبباً في السمنة والسكري وأمراض القلب وحتى تسوس الأسنان.
للمزيد:
10 أخطاء تؤذي الحمية الغذائية بشكلٍ كبير.. تجنبها فوراً