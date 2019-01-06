10 أطعمة تسبب الهلاك للصحة.. ابتعد عنها فوراً

... هل تعاني من الوزن الزائد وتريد التخلص من الكرش في أسبوع واحد؟ هل تعاني من مشكلة الوزن الزائد، لا سيما في منطقة البطن. وتريد التخلّص من هذه المشكلة سريعاً والتمتّع بجسم رشيق ؟ يمكنك تحقيق ذلك وإزالة الكرش في أسبوع، عند اتباع نصائح اختصاصيي التغذية:

... أيهما نختار، الشوكولاتة الداكنة أم البيضاء؟ ناك من يرفض اعتبار الشوكولاتة البيضاء شوكولاتة حقيقية، لأنها تحتوي ما نسبته 30 إلى إلى 40 بالمئة من الكاكاو الذائب، بينما تحوي الشوكولاتة الداكنة ما لا يقل

... 5 نصائح لمحاربة الجوع خلال الحمية أثناء اتباع رجيم غذائي مخسس، تكثر إنذارات الجوع، التي غالبًا ما تكون كاذبة!