ما هي مضاعفات عمليات تجميل الأسنان الخاطئة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

في ظل انتشار عمليات التجميل سواء للبشرة او الشعر أو ملامح الوجه، أصبح الاهتمام ببياض وجمال الأسنان جزءًا لا يتجزأ من المظهر الخارجي للغالبية من الرجال والنساء، ولم يعد يقتصر الأمر على عملية تبييض الأسنان وتنظيفه في العيادة أو في المنزل، بل وصل إلى أبعد من ذلك، فقد باتت ما تعرف بـ "ابتسامة هوليوود" أو "ابتسامة المشاهير" هدفًا للباحثين عن الأسنان ناصعة البياض , وحلاُ للكثير من مشاكل الأسنان، وأصبحت الابتسامة التي كانت حكرًا على نجوم هوليوود، ذات صيت ذائع بين مختلف طبقات المجتمع ومختلف الأعمار في العالم العربي.

الا ان هذه العمليات لاتنجح دائما , فقد يحدث خطأ ما أثناء تنفيذها، فما هي أبرز مشكلات هذه العمليات وما هي مضاعفاتها، ضيفي في الاستوديو الدكتور اسامة علوي اختصاصي تعويضات سنية و إعادة تاهيل الابتسامة يجيبنا على هذه التساؤلات.

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