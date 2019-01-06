الجلوس الطويل يسبب أمراضًاً قاتلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

حذر مختصون من خطورة الأمراض التي قد تنجم عن الجلوس لفترات طويلة، حيث أكدوا أن الجلوس يعتبر من أمراض العصر، وهو يبدأ من الجلوس على مائدة الإفطار في المنزل صباحاً، ثم على مقاعد السيارة أو المركبة عموما، مروراً بالجلوس على المكتب في العمل، وبعد الانتهاء من العمل، العودة إلى مقاعد السيارة ثم على الأريكة في المساء بالبيت، قبل الذهاب إلى النوم.

ووفقاً للمختصين فلو حسبنا عدد الساعات التي يقضيها معظمنا في الجلوس يومياً لبلغت في المتوسط حوالي 15 ساعة، بحسب إحدى الدراسات، التي كشفت أنه قد يلحق المرء بسببها العديد من الأمراض.

ويؤكد المختصون وفقاً لسكاي نيوز ارتباط الجلوس على الكرسي أو الأريكة بأمراض عدة يمكن القول أنها مهددة للحياة، وبكلمات أخرى قد تؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف، مثل تجلط الدم وأمراض الكبد غير الكحولية وأمراض القلب بالإضافة إلى السرطان.

وقد ينجم عن الجلوس الطويل أيضاً أمراض أخرى تصيب الدماغ، مثلما كشفت دراسة نشرت في أبريل عام 2018 وبينت أن هناك صلة بين سلوك الجلوس وترقق مناطق في الدماغ تعتبر مهمة في تشكل الذاكرة.

ويقول أستاذ علم أمراض القلب في معهد التأهيل الطبي التابع للجامعة الصحية في تورنتو بكندا، ديفيد ألتر، إنه حتى لو استبعدنا السمنة ومخاطرها هناك تأثيرات أخرى لقلة الحركة والجلوس الطويل، مثل عدم حرق الدهون والسكر واستجابة الجسم للإنسولين، وهذا كله يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وما يترتب عليه من أمراض ونتائج.

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