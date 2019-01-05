7 مصادر طبيعية لفيتامين B17 مكافح السرطان الأول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Kitchensayidaty)

يعد فيتامين " بي 17" أحد العناصر الغذائية التي غالبًا ما يتمُّ إهمالها وإغفالها، وهو من مضادات السرطان حيث إنه فعّال للغاية في تقليل الأورام ويحمي الجسم منذ البداية من تطور وانتشار السرطان في المستقبل

البذور

البذور، تحتل أعلى قائمة الأطعمة الغنية بالفيتامين "بي17"، ويمكن إيجاد هذا الفيتامين في بذور الخوخ والإجاص والدراق والنكترين وأنواع التوت وحتى في التفاح، كما تحتوي بذور الكتان والقرع والشعير والحنطة السوداء على هذا الفيتامين بكميات معتدلة.

المكسرات

المكسرات غنية بالعناصر الغذائية المختلفة بما في ذلك المعادن والبروتينات، واللوز بشكل خاص وكذلك مكسرات المكاديميا والكاجو تحتوي أيضًا على فيتامين " بي17" ولكنّ اللوز المر يحتل القائمة تليه المكاديميا ثمَّ الكاجو أخيرًا.

البراعم

براعم البامبو تحتل القائمة، حيث تحتوي على كميات عالية من الفيتامين، تليها براعم ألفا ألفا، والحمص وأية براعم خضراء.

الأوراق

تحتوي أوراق البرسيم والكينا على كميات عالية من فيتامين " بي17"، وكذلك أوراق السبانخ هي أيضًا مصادر محتملة لهذا الفيتامين، ولكن بكميات قليلة جدًّا.

الفاكهة

يحتوي التوت والفراولة والكشمش والكرانبيري والتوت الأسود، على كميات معتبرة من هذا الفيتامين المضادّ للسرطان، ناهيك عن الكينوا بالإضافة إلى الكشمش والملبيري.

الدرنات

البطاطا المقلية المفضلة لديكِ والكسافا والبطاطا الحلوة، تحتوي على هذا الفيتامين، ولكنّ الكسافا تحتل أعلى القائمة، إنما يجب طهو أوراق الكسافا بشكل صحيح وجيّد، لتجنّب تحويل جلايكوسيدات السيانيد التي تحتويها إلى سيانيد سام.

الفاصوليا

ينبغي اختيار أنواع الفاصوليا المختلفة للحصول على الفيتامين " بي17"، ومنها الفاصوليا السوداء والحمراء، تؤكل مطبوخة ويُنصح بضمها إلى قائمة أطباقكِ ونظامكِ الغذائي للحصول على هذا الفيتامين.

مصدر الصور: @Kitchensayidaty

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