لمرضى السكري.. 5 نصائح لا يجب إغفالها أبداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا شكّ أنّ مرض السكري هو من أبرز الأمراض الشائعة حول العالم، وأكثرها إزعاجاً. فحوالى 425 مليون إنسان حول العالم يعانون من هذا المرض، الذي ينعكس سلباً مع الوقت على البصر والكلى.

وتداركاً لتفاقم تأثيرات هذا المرض السلبية، لا بدّ من الالتزام ببعض النصائح الأساسية التي تضع الأشخاص على الطريق السليم، وهي:

- الحرص على تناول وجبة الإفطار كل يوم واختيار أطعمة صحية، لأن هذه الوجبة مفتاح السيطرة على نسبة السكر في الدم.

- يجب تناول وجبات صغيرة ومتوسطة الحجم على مدار اليوم، مقسّمة إلى 3 وجبات متوسطة، ووجبتين صغيرتين، مع اختيار المكسرات والفواكه والخضروات كوجبات خفيفة.

- من المهم تقليل حجم الدهون الكربوهيدرات، وإعطاء أولوية للبروتين النباتي لتخفيف كمية الدهون، والكربوهيدرات المعقدة، كالخبز الأسمر والأرز البني.

- يجب تناول البروتين الخالي من الدهون في كل الوجبات تقريباً لضبط السكر بالدم.

- تعتبر الحركة والنشاط البدني على مدار اليوم من أهم مفاتيح ضبط نسبة السكر بالدم. ولذلك، يجب ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة والمتوسطة 30 دقيقة يومياً لضبط نسبة السكر بالدم.

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