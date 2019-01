أضرار المشروبات الغازية على الكلى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توصل باحثون أمريكيون من جامعة جون هوبكنز الأمريكية إلى أن تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية المحلاة، يسبب أمراض كلى خطيرة .

إذ فحصت الباحثة كيسي ريبهولز وفريقها العلمي الحالة الصحية لمدة 15 سنة، لأكثر من ثلاثة آلاف مواطن أمريكي من أصول إفريقية، ولاحظ الباحثون أن 61% من المشتركين في هذه الدراسة، أصبحوا ضحايا القصور الكلوي المزمن، نتيجة إفراطهم في تناول المشروبات الغازية ، وغيرها من المشروبات المحلاة، مقارنة بأقرانهم الذين لم يتناولوا هذه المشروبات.

وتشير نتائج الدراسة إلى ضرورة تحديد تداول هذه المشروبات، لتحجيم انتشار وباء السمنة وخفض عدد المصابين بأمراض الكلى.

كما سمحت هذه الدراسة للباحثين بالبحث عن عوامل الخطر التي كان لها الدور الأكبر في تطور هذه الأمراض، وذلك حسبما ذكرت الباحثة كيسي ريبهولز، في مقال نشرته مجلة "Clinical Journal of the American Society of Nephrology": "

وتشير هذه النتائج إلى ضرورة تحديد تداول هذه المشروبات، لتحجيم انتشار وباء السمنة وخفض عدد المصابين بأمراض الكلى، بحسب ريبهولز وفريقها العلمي.

