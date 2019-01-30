"مو تاتو" تقنية حديثة لعلاج السرطان بشكل نهائي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف باحثون، علاجا ناجعا ونهائيا لمرض السرطان في غضون سنة واحدة فقط، مطلقين عليه اسم "مو تاتو22"

وتقوم هذه الطريقة الطبية على تطوير مادة سامة تقتل الخلايا السرطانية فقط، دون أن تصيب الخلايا السليمة.

كما أكد الباحثون أنهم قطعوا عدة أشواط في مشروعهم.

ويضيف المشروع الطبي أن المرضى الذين سيخضعون لهذا العلاج "الثوري" في عدة أسابيع فقط لن يضطروا إلى تناول الدواء لفترات طويلة.

وتركز الطريقة العلاجية الجديدة للسرطان على الملاءمة بين البيبتيدات (سلسلة من الأحماض التي تهاجم السرطان) والمادة السامة التي تقضي على الخلايا السرطانية.

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