استخدام الميزان بشكل متكرر أمر خاطئ

أخبار الآن | ملبورن - استراليا ( أ.ف.ب )



حذرت خبيرة التغذية الأسترالية ليان وارد، النساء من الوثوق بقراءات الميزان المنزلي لمعرفة وزنهن، وذلك لوجود عوامل كثيرة تؤثر على زيادة ونقصان الوزن خلال اليوم.

وحثت ليان النساء على التخلص من الميزان المنزلي بعد تجربة أجرتها بنفسها على وزنها على مدار 18 ساعة، حيث أظهر الميزان قراءات مختلفة في كل مرة. وفوجئت ليان في أحد المرات بزيادة وزنها بمقدار كيلوغرامين خلال ساعات قليلة.

وقالت ليان في منشور لها على موقع إنستغرام: "لا يوجد وزن مثالي، يجعلك راضياً عن نفسك، أو سعيداً، فمهما كان وزنك فهو مجرد رقم سيتغير كل يوم صعوداً ونزولاً"

وأضافت: "إن الميزان لا يعكس الوزن الحقيقي في الكثير من الأحيان، وذلك لأن عوامل عديدة أخرى تساهم في زيادة ونقص الوزن وخاصة لدى النساء، مثل الشعور بالنفخة، والدورة الشهرية، وتناول الطعام والتخلص من الفضلات".

وقد لقي منشور ليان رواجاً كبيراً بين متابعيها على الإنترنت، حيث عبّر الكثير من المتابعين عن تأييدهم للفكرة التي طرحتها، وفق ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

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