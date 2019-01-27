تقنيات جديدة لعلاج السرطان دون أدوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

يسعى العلماء إلى تطوير فحوصات وعلاجات حديثة يمكنها الكشف عن الإصابة بالسرطان، وذلك بهدف الوقاية من الإصابة بالمرض.

ويعمد الأطباء والمتخصصون إلى تجربة هذه الاختبارات والعلاجات الجديدة قبل أن تعتمده هيئات الخدمات الصحية الوطنية كأحد الفحوصات الروتينية لمرضاها.

ضيفي في الاستديو الدكتور سدير الراوي أخصائي جراحة وعلاج الأورام السرطانية ليحدثنا أكثر عن التقنيات الحديثة لعلاج مرضى السرطان.

وابتكرت مجموعة من العلماء في بريطانيا، طريقة ثورية لعلاج السرطان دون استخدام أدوية وعقاقير، باستخدام الخلايا المناعية من أجسام الآخرين.

ويعزز العلاج الذي لا يزال في مراحل تطوره الأولى، جهاز المناعة لدى المرضى ويجنبهم التعرض للآثار الجانبية السامة مثل تلك الناجمة عن العلاج الكيميائي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يسعى الباحثون، الآن لتأسيس أول بنوك مناعية لتخزين الخلايا المناعية القاتلة للمرض.

وهذا من شأنه السماح للأطباء أن يطلبوا الخلايا المناعية، ليتم توصيلها إلى العيادات في غضون ساعات حتى يتم حقنها في المرضى.

وبمجرد دخول الجسم، ستندمج الخلايا المناعية الجديدة مع نظام المناعة الخاص بالمريض لمحاربة الأورام بطريقة طبيعية دون حاجة للأدوية.

وقد تجنب العلماء فكرة حقن الخلايا المناعية لشخص ما في شخص آخر؛ خوفًا من أن يرفضها جسم المتلقي، ولكن مؤخرًا اكتشف العلماء أن هذه الخلايا على عكس غيرها تستطيع العيش في جسم المتلقي.

ويقول الخبراء، إن هذا يمكن أن يصبح أكثر فعالية من العلاجات التقليدية؛ لأن الأجسام يمكنها التكيف مع الأمراض بشكل أسرع من الأدوية.

ومن المقرر أن يبدأ مرضى السرطان تلقي العلاجات التجريبية في أوائل العام المقبل.

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