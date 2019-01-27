اكتشاف بروتين يوقف تصدي المناعة لورم يصيب الدماغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

اكتشف باحثون في مركز للسرطان، تابع لجامعة تكساس الأمريكية، أن أحد البروتينات يغلق فاعلية جهاز المناعة في مواجهة الورم الأرومي الدبقي.

ويصيب هذا النوع من الأورام الدماغ والحبل الشوكي، ويمكن أن يؤثر على وظيفة الدماغ ويصبح مهددا للحياة، وتوصل الباحثون إلى أن تعطيل البروتين "FGL2" من الخلايا الورمية يمكن أن يزيل تطور الورم في فئران التجارب، حيث يمنح أنظمة المناعة الفرصة لمقاومتها.

وقال جون يان، الباحث الرئيسي بالدراسة في تصريحات نشرها موقع الجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: "القاعدة الكلاسيكية هي أن تطور الورم الأرومي الدبقي مرتبط بتفعيل الجين الورمي وتثبيط جين آخر مسؤول عن تثبيط الورم، لكن الطفرات الوراثية ليست هي السبب الوحيد في تطوره كما أظهرت دراستنا".

ويضيف: "أثبتنا أن المنظمين المناعيين يمكن أن يفعلوا الشيء نفسه وهم المنظمون الرئيسيون للسرطان، خاصة في بعض الأنسجة والسياقات البيئية".

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