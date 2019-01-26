السرير الهزّاز.. طريقكم نحو النوم العميق (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف باحثون من جامعة جنيف أنّ "النوم في سرير هزّاز يساعد في الحصول على نوم عميق ومريح، كما أنه يحسّن الذاكرة"، موضحين أنّ "النوم في هذا السرير يكون أسرع بـ6 دقائق من النوم في سرير عادي، ويساهم في الاستيقاظ في الليل".

ولفتت نتائج الدراسة التي أجريت على 18 شخصاً أنّ "الذاكرة لدى هؤلاء تحسنت في اليوم التالي، بعد قضائهم ليلة في سرير عادي، وليلة أخرى في سرير هزّاز". وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "هؤلاء الأشخاص تمكنوا من تذكر معظم الكلمات التي طلب منهم حفظها في اليوم السابق". ووفقاً للخبراء، فإنّ "الاهتزاز في السرير يتزامن مع حركة موجات الدماغ التي تتحكم بالنوم".

ومن جهته، يقول الباحث لورنس باير، أحد المشرفين على الدراسة أنّ "الذين خضعوا للدراسة، حصلوا على مزيد من النوم العميق، وهو أمر بالغ الأهمية لتخزين الذكريات"، موضحاً أنّ "الاهتزاز أثناء النوم قد ينشط الجهاز الدهليزي الذي يتحكم بالتوازن ويفيد موجات الدماغ، كما أنه يساهم في علاج الأشخاص الذين يعانون من الأرق وكبار السن الذين يعانون من مشاكل في النوم".

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