دواء "شعر" ترامب قد ينقذ ملايين الرجال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يتناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دواء بشكل يومي لمكافحة الصلع، يمكن أن يساعد ملايين الرجال حول العالم ويحميهم من مرض خطير، حسب ما كشفت دراسة جديدة استغرقت نحو 20 عاما. واوضحت الدراسة أن عقار "فيناسترايد" الذي يعالج تساقط الشعر يساعد أيضا في مكافحة مرض سرطان البروستاتا، ، وان هذا الدواء آمن وغير مكلف وفعّال في مجال الوقاية من المرض، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، الخميس.

وأوضح الباحثون انهم أجروا متابعة لأكثر من 19 ألف حالة رجل منذ عام 1997.

ويستخدم الرجال في الولايات المتحدة وبريطانيا هذا العقار، حتى لا يخسروا شعر رؤوسهم.

وقال باحثون في جامعة تكساس الأمريكية، إن الرجال المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وهو الأمر الذي يظهر في اختبار فحص الدم الخاص بهذا المرض المعروف بـ (PSA)، فإنه يفضل منحهم أدوية تقلص فرص تطور المرض.

وشدد الباحث على ضرورة مشاركة الأطباء لهذه النتائج مع مرضاهم الذين يجرون فحص (PSA).

ويعمل هذا الدواء على مواجهة تضخم البروستاتا، الذي يؤدي إلى مشكلة كثرة التبول للرجال أثناء الليل، لكن لم يتم حتى الآن ترخيصه في الولايات المتحدة كدواء لمعالجة البروستاتا، وذلك بعدما أفادت دراسة سابقة نشرت قبل سنوات بأنه يؤدي إلى تفاقم المرض.

في المقابل، استقبل خبراء بريطانيون نتائج الدراسة بحذر شديد، معتبرين أن الدواء يكافح الأورام غير الخطيرة التي لا يمكنها قتل الرجال.

وأشاروا إلى أن فرص الإصابة بسرطان البروستاتا انخفضت بشكل ملحوظ، لكن هذا لا يعني نهاية فرص الموت به.

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