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الصين تستنسخ قرودا لاغراض علمية

أخبار الآن | شنغهاي - الصين - (رويترز)

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الخميس أن علماء صينيين استنسخوا عدة قرود من آخر معدل جينيا للمساعدة في إجراء أبحاث عن اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية التي لها صلة بمشكلات النوم والاكتئاب ومرض الزهايمر.

وقالت الوكالة نقلا عن (ناشيونال ساينس ريفيو)، وهي دورية علمية صينية، إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها عملية استنساخ متعددة من قرد معدل جينيا لإجراء أبحاث طبية حيوية. وولدت القرود المستنسخة في معهد علم الأعصاب بأكاديمية العلوم الصينية في شنغهاي.

وأضافت شينخوا أن الاختيار وقع على قرد يعاني من مشكلات في النوم لاستنساخه واستخدم العلماء خلاياه الليفية لاستنساخ خمسة قرود.

 

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