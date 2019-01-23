7 أطعمة موجودة في منازلكم تحميكم من أكثر مرض قاتل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر النظام الغذائي الصحي، الدرب الصحيح لحماية الجسم من الامراض الخطيرة والمستعصية. فمن خلال الطعام، يمكننا صناعة درعٍ واقٍ يبعد عنّا يقينا من كل داء قاتل، لاسيما مرض السرطان الذي يودي بحياة الملايين حول العالم سنوياً.

ولذلك، فإنّه من المهم الالتزام بتناول بعض الأطعمة الصحية التي تحارب السرطان وتمنع تغلغله في جسم الإنسان، وهي على النحو التالي:

الغذاء/الطعام الفائدة التفاح يحتوي على مواد كيمائية مضادة للسرطان، ويضم خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، وهو مصدر جيدة لفيتامين ج والألياف. الليمون يحتوي على المواد الكيميائية النباتية التي يعتقد أنها تساعد على وقف نمو الخلايا السرطانية. البقوليات مثل الفاصوليا السوداء والعدس والحمص والبازلاء المجففة التي تحتوي جميعها على قشور قد تساعد في الحماية من السرطان. البطاطا الحلوة وهي غنية بالكاروتينات ومواد أخرى يعتقد أنها تساعد في الوقاية من السرطان. البصل يحتوي على العديد من المركبات المضادة للسرطان، من بينها الكبريت العضوي والكيرسيتين والأنثوسيانينات. الجوز يحتوي على حمض ألفا لينولينيك، ودهون أوميغا 3 ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي تساعد في القضاء على الخلايا السرطانية. القهوة هي مصدر للمواد الكيماوية النباتية التي تساعد الجسم على الوقاية من السرطان.

مصدر الصورة: Novaator - ERR

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