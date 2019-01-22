عن الفترة بين العشاء ووقت النوم.. ماذا قال العلماء؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دراسة علمية جديدة، تفيد أن "تناول العشاء في وقت متأخر من الليل وعدم ترك فترة ساعتين بينه وبين النوم ليس بالأمر السيئ".

ولفتت الدراسة التي أجراها باحثون يابانيون من جامعة أوكاياما أنّ "ترك فترة ساعتين ما بين العشاء والنوم ليس له تأثير على مستوى السكر في الدم على المدى الطويل".

وأجريَ هذا البحث على 1573 حالة لأشخاص بالغين لمدة 3 سنوات، وقام الدارسون بمراقبة مواعيد وجباتهم ونومهم وإجراء تحاليل دم منتظمة لهم. وخلال الدراسة، عمد بعض الأشخاص إلى ترك مدة ساعتين على الأقل بين تناول وجبة العشاء والذهاب إلى الفراش، بينما ترك 16% من الرجال و8% من النساء فترة أقل من ذلك.

وأثناء تحليل نتائج فحوصات الدم، تبين للباحثين أنّه "لم يكن هناك اختلاف في مستوى السكر بالدم بين الأشخاص الذين تركوا فترة ساعتين بين العشاء والنوم وبين أولئك الذين تركوا فترة أقل". كذلك، فقد أوضح الباحثون أنّ "الوزن وضغط الدم وممارسة الرياضة والتدخين، هي عوامل كان لها التأثير الأكبر على نسبة السكر في الدم مقارنة بتأثير الفترة التي نتركها ما بين العشاء والنو"..

ودعا العلماء إلى "إيلاء المزيد من الاهتمام للأجزاء الصحية والمكونات الغذائية، والحصول على النوم الكافي وتجنب التدخين وزيادة الوزن، لما في ذلك من تأثير عميق على التمثيل الغذائي".

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