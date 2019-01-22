إليك 10 نصائح ذهبية لتجنب آلام الظهر (صور)

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة ( hiamag )

آلام الظهر من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثيرون خاصة النساء أو الذين يعملون لساعات طويلة وراء المكتب أو أثناء الوقوف.. نقدم لك هنا أهم النصائح التي قد تخفف من آلام الظهر ..

1- ممارسة الرياضة بشكل دائم لتنشيط الدورة الدموية ومنع ارتخاء العضلات، ومنها رياضة اليوغا والسباحة.

2- تناول طعام صحي ومتوازن يخفف الآلام ويزود الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها.



3- اتخاذ وضعية الوقوف والنوم السليمة وتجنب الوضعيات الخاطئة التي يمكن أن تتسبب بالمزيد من الألم.

4- عدم حمل الحقائب الثقيلة قدر الإمكان.

5- ارتداء الأحذية المريحة خصوصا عند المشي لمسافات طويلة وكذلك عدم التراخي في المشي لتجنب ضعف عضلات العمود الفقري.

6- النوم على وسادة وفراش مريح لتخفيف آلام الظهر

7-استخدام اليدين في التحدث على الهاتف وعدم وضعه بين الرقبة والكتف التي تعد من الوضعيات الخاطئة المسببة لآلام الظهر

8- الجلوس على كرسي مريح أثناء العمل.

9- الإقلاع عن التدخين وتجنب الأماكن التي يكثر فيها الدخان.

10- الفحص الدوري واستشارة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة لمنع حدوث اية مضاعفات نتيجة آلام الظهر.

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