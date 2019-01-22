أطعمة تبطل مفعول الدواء

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

الكثير منا يتناول الأدوية بعد الانتهاء من الطعام مباشرة، دون إدراك أن بعض الأطعمة قد تتفاعل مع الدواء وتبطل مفعوله كما أن الكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان ما هي إلا نتيجة تداخل الدواء مع دواء آخر أو تداخله مع الطعام.

وأبرز هذه الأطعمة هي:

الملح:

نظراً لاحتواء الملح على عنصر الصوديوم، فزيادة نسبته فى الدم تزيد فعالية الكورتيزون ومشتقاته وتزيد احتباس السوائل فى الجسم وهي من الأعراض الجانبية الخطيرة للكورتيزونات

عصير الجريب فروت:

يحتوي الجريب فروت على مادة تسمى البيرجاموتين وهي مادة تتداخل مع الأنزيمات المعوية الهامة وتتسبب في إعاقة عمل أنزيم سيتوكروم Cytochrome الموجود في الأمعاء والمسؤول عن تحويل‏ 60 بالمئة‏ من الأدوية إلى مادة فعالة.

لذلك ينصح بالابتعاد عن تناولها في حال استخدام أدوية الضغط وأدوية المعدة والنقرس ومضادات الحساسية، وغير ذلك

الموز:

الموز فاكهة محببة لدي الكثيرين فهو مفيد صحيا لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم، الذي يحد من مخاطر السرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب. ولكن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم قد يتعارض مع تناول المهدئات الطبية، وخاصة تلك التي تهدف إلى خفض ضغط الدم، وهذا سيؤدي إلى رفع مستويات البوتاسيوم في الجسم وبالتالي زيادة خفقان القلب لديهم.

كما يحتوي الموز على الثيامين thiamin أو “فيتامين ب” وهو أحد الأحماض الأمينية التي يمكن أن تتفاعل مع بعض أدوية الاكتئاب وتسبب أضرارا لمتناولها.

السبانخ:

يٌنصح الأشخاص الذين يتناولون مسيّلات الدم مثل الوارفارين Warfarin و الكومادين Coumadin ، بخفض تناولهم للنباتات الخضراء وخاصة التي تحتوي على نسب مرتفعة من البوتاسيوم مثل السبانخ والافوكادو، وذلك لأثر هذا العنصر على مفعول الدواء في تعزيز تخثر الدم وإلغاء الفائدة المرجوة من مضادات تجلط الدم.

الخضر الورقية

تجنب الخضراوات الورقية إذا كنت تأخذ مضادات التخثر، فعلى الرغم من أن الخضر الورقية هي جزء من نظام غذائي صحي، إلا أن تناولها عند أخذ أدوية مضادة لتخثر الدم، مثل الوارفارين، قد تؤدي إلى تجلط الدم، نظرًا لاحتوائها على نسب عالية من فيتامين.

لذا ينصح الأطباء بتنظيم برنامج غذائي يتناسب مع الحالة الصحية لكل مريض بحسب عمره وجنسه لكي يحصل على الفوائد الكاملة في كل من الغذاء والدواء.

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